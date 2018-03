Premierul Principatului Liechtenstein, Adrian Hasler, va efectua o vizită în Republica Moldova

15:31

Alisa Dnestrean este un designer autohton care vine cu o abordare nouă pe piața moldovenească. În colecția creată de Alisa se întâlnește mai mult negrul, fiind înspirată din conceptul ugly fashion. Designerul și-a lansat colecția de debut pe 14 februarie. Potrivit ei, ideea brandului vine din New York, iar conceptul în sine este unul intelectual. […] The post Alisa Dnestrean, designerul care a lansat o colecție inspirată din conceptul ugly fashion appeared first on Moldova.org.