Tată şi fiu din Nisporeni, riscă condamnare pentru extragere ilicită a nisipului

Descoperire macabră în parcul Valea Trandafirilor din Capitală. Cadavrul unui bărbat a fost observat de trecători sub gheaţa subţire a unui lac. Potrivit poliţiştilor, bărbatul are vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Se presupune că acesta ar fi fost om al străzii, scrie publika.md. Cauzele decesului vor fi stabilite de expertiza medico-legală.