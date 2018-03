Caz revoltător la Spitalul municipal nr. 1, unde un medic a fost bătut măr de soțul unei paciente. Ministerul Sănătății s-a autosesizat

10:01

O misiune caritabilă a oferit consultații medicale în câteva sate din UTA Gagauz-Yeri Un grup de medici din cadrul clinicii mobile a organizaţiei internaţionale „Armata Salvării" a organizat sîmbătă o misiune caritabilă în satele Copceac şi Baurci din UTA Gagauz-Yeri. Localnicii au beneficiat de consultaţii medicale, medicamente şi echipament. Pacienţii din aceste localităţi au solicitat în mod special asistenţa cardiologului, pediatrului, oftalmologului, neuropatologului ş.a. Totodată, persoanele defavorizate au primit pachete cu medicamente de primă necesitate, colete alimentare, aparate pentru auz, cărucioare pentru invalizi etc. Clinica mobilă a „Armatei Salvării" este condusă de Nicolai Caraman, originar din satul Cişmichioi din autonomia găgăuză, şi care aproape două decenii susţine acţiuni de binefacere. "„De această dată am venit cu zece specialişti şi am adus hrană pentru copii, scutece, medicamente şi aparatele necesare. În octombrie vom reveni, deja cu medici din SUA", a menţionat Nicolae Caraman, citat de gagauzinfo.md. Potrivit conducătorului clinicii mobile, în ultimii ani medicii „Armatei Salvării" au vizitat peste 600 de sate din ţară. „Însă îmi produce o deosebită plăcere să vin în locurile natale", a subliniat Nicolai Caraman. „Armata Salvării" este una dintre cele mai mari organizaţii de caritate din lume, numărând la nivel mondial circa două milioane de membri. A fost lansată în 1865 de un cuplu din Marea Britanie, activând în prezent în 127 de ţări prin centre de reabilitare, clinici, spitale, cantine sociale, magazine de caritate, adăposturi pentru oamenii străzii etc. Dispune de o puternică capacitate de intervenţie în situaţii excepţionale (inundaţii, calamităţi, catastrofe). Sursă: moldpres.md