Horoscop. Săgetătorii vor fi irascibili până află că primesc bani

10:40

O utilizatoare a site-ului Reddit din SUA a mărturisit zilele trecute că a întreținut relații sexuale cu 50 de bărbați într-un singur an și acum are unele îndoieli. ”Sunt normală?”, se întreabă tânăra, care are acum temeri că bărbații vor considera că este promiscuă. ”Mi-a plăcut sexul de când mi-am pierdut virginitatea, anul trecut, și […] Articolul O fată de 19 ani care s-a culcat cu 50 de bărbați într-un an pune o întrebare șocantă apare prima dată în IMPACT TV.