Chişinăul pe locul trei într-un top al oraşelor viitorului din Europa

Locuitorii satului Balabanu din raionul Taraclia au rămas sâmbătă, 3 martie, fără energie electrică, după ce hoții au furat uleiul dintr-un transformator ce alimentează cu energie această localitate. Hoții deocamdată nu au fost identificați. Pentru restabilirea furnizării energiei electrice a fost înlocuit transformatorul distrus. Cu o zi înainte, pe 2 martie, o infracţiune similară a […]