Ce spune Voronin despre alegerile pentru șefia Chișinăului

Horoscop 11 martie 2018. Ziua de duminică se anunță a fi una tumultoasă pentru patru zodii. Ce-ți rezervă astrele pentru astăzi, potrivit teotrandafir.com: Berbec Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si da-i un semn de viata. Nu va putea refuza un telefon cu ganduri bune si poate fi sansa voastra de a reface relatia buna de odinioara. Poate fi totodata si o zi in care se poate incheia o relatie, fiind nevoit sa-ti iei ramas bun de la cineva care a jucat un rol pana acum. Taur Iti faci prea multe griji cu privire la veniturile sau resursele tale financiare. Nu trebuie sa calculezi in permanenta cat ai acumulat sau cat mai ai de primit din diverse surse, pentru ca de fiecare data vor aparea si banii necesari pentru cheltuielile curente. Mai mult decat atat: ai tu un talent al tau care, daca ar fi pus serios la treaba, ar genera venituri suplimentare, dar ti-e frica sa te folosesti de ele. Iti pui prea multe intrebari: e rentabil ce fac, am toate calitatile pentru a transforma ce stiu intr-o afacere? Nu-ti mai pune intrebari, ci incearca sa faci primul pas spre profit, fara teama! Gemeni Cu o vorba buna poti linisti chiar si cele mai nervoase furtuni pentru ca nimeni nu poate rezista amabilitatii cu care tratezi tu chiar si cele mai agresive momente. Chiar daca tu insuti esti adeseori ca o furtuna, acum uimesti pe toata lumea cu calmul tau, deoarece reusesti sa gestionezi orice situatie neprevazuta cu o atitudine rezervata si linistita. De multe ori te aprinzi ca o torta si risti sa strici tot, dar de data aceasta esti ca o apa lina de nimeni tulburata. Rac Daca te cramponezi atat de starea de confort instalata doar de teama schimbarii, ai putea rata ocazii mult mai bune decat cea de care te tii acum cu dintii. Relaxeaza-te un pic in fata noilor provocari, fara a te gandi ce te asteapta! Esti in deplina siguranta sa faci o modificare de decor, de sens, de atitudine in fata noului, chiar daca, la prima vedere, e mai comod sa ramai cu lucrurile deja cunoscute si inradacinate. A te complace in stagnare doar din putina lene, nu e in avantajul tau, deci accepta noul cu mai multa seninatate si incredere. Leu Primesti un sfat binefacator ce schimba directia anumitor planuri ce pareau sa stagneze de la o vreme. De atat aveai nevoie, de un pont, de o perspectiva noua pe care sa pornesti imediat. Cineva vede lucrurile mult mai detasat de pe margine si iti da exact indrumarea de care era nevoie. Nu stai pe ganduri, ci schimbi macazul rapid, astfel incat sa nu mai pierzi timpul pe experimente inutile. Pune in practica sfatul primit, pentru ca roadele se vor arata foarte repede, incat ii vei purta recunostinta celui care ti l-a oferit neconditionat. Fecioară Prea te lasi dominat de influentele negative din jurul tau, cand tu ai resursele proprii de energie care te-ar putea ajuta sa treci cu brio peste orice impas. Nu te compara cu altii, tu esti tu, stii cel mai bine pe ce te poti baza, or ceilalti te privesc ca si cum ai fi la fel ca ei: limitat de tot felul de blocaje, ingrijorat de ceea ce nu merge bine. Capul sus si scoate la lumina ceea ce detii si ceea ce stii, pentru ca asta conteaza cel mai mult acum. Nimeni nu e ca tine, deci nu-ti raporta valoarea la a celor care te trag permanent inapoi. Balanță Dai piept cu un hop in planurile tale care ingreuiaza evolutia lor pe mai departe. Daca vezi ca nu poti depasi azi impasul, ia o pauza si lasa un pic lucrurile sa se aseze, fara sa mai faci nimic. E posibil acum sa fii obosit, deprimat sau lipsit de motivatie si sa nu gasesti cele mai eficiente solutii, de aceea cel mai bine ar fi sa abandonezi orice efort pentru cateva zile. Peste o vreme, cu o alta viziune asupra lucrurilor, vei sti ce e de facut, dar azi parca vaslesti impotriva curentului si nu observi nici un progres. Uneori, chiar si astfel de blocaje au un rost, pentru ca atrag atentia asupra unor aspecte pe care, prins in iuresul evenimentelor, nu le-ai fi vazut. Scorpion Nu sta in asteptare sperand ca se iveste de undeva un miracol, pentru ca nu apare! Numai de tine depinde cum depasesti acel hop in care te simti blocat: e o chestiune de vointa, de liber arbitru, deci ai curajul schimbarii chiar acum! A continua sa te complaci in rutina, comoditate si monotonie nu e solutia cea mai buna pentru tine, ca atare cauta de undeva acel carlig de salvare care sa te scoata din aceasta pasivitate si sa te impinga intr-o directie noua mult mai activa. Ai sa vezi cat de usor e sa depasesti un hop doar prin ambitie, deci spune-ti chiar acum cu incredere si curaj, tie insuti: da, pot! Săgetător Nu pune la suflet conflictele care se mai incing in preajma ta, pentru ca sunt complet inofensive. Nimeni nu ar trebui sa le dea atentie, pentru ca au la baza un schimb ironic de replici, glume nesarate spuse intr-o doara sau mici reprosuri care nu contin nicio doza de agresivitate. Unii nici macar nu stiu sa atace sau sa jigneasca, deci ar trebui sa le asculti tonul ridicat cu un soi de amuzament, cum ca e mai degraba o gluma, decat o acuzatie. Foloseste si tu umorul in orice situatie pentru ca asa vei iesi basma curata din orice confruntare mai aprinsa de forte. Nici macar nu sunt rautacioase, ci doar un pic cinice. Prefa-te ca nici nu le intelegi! Capricorn Cine se aseamana se aduna, spune o vorba, si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place, ar trebui sa nu-ti placa nici la tine! Vărsător Arunca o privire inapoi, la un succes deosebit de demult pe care te poti baza si astazi. A fost o reusita cu efecte pe termen lung din care iti extragi energia si acum, semn ca intotdeauna e bine sa duci in spate un bagaj ca acesta, la care sa apelezi la nevoie. Ca e un arsenal de cunostinte pe care le scoti de la naftalina exact cand ai nevoie sau doar experienta bogata acumulata in timp indelungat, se vede ca esti un om serios care a tot invatat pana a atins un nivel solid pentru ani de zile de acum inainte. Esti o enciclopedie de solutii si idei practice. Pești Vestile care sosesc de departe te ingrijoreaza, te pun pe ganduri sau te fac sa pierzi increderea ca planurile pe care ti le-ai facut inainte mai au sorti de izbanda. Nici calatoriile nu sunt de bun augur astazi, incat ar fi bine chiar sa le amani pe altadata. Ceva nu functioneaza conform planurilor, poate traficul e motiv de stres, poate masina iti creeaza probleme sau ceea ce ar fi trebuit sa te astepte la destinatie lasa mult de dorit, incat deplasarile acestei zile sunt motiv de dezamagire profunda. Daca le poti lasa pe altadata, reprogrameaza-le fara sa stai pe ganduri.