Iată lista de vinoteci din Chișinău unde poți găsi vin de calitate înaltă

Cine îl mi ține minte pe Nicușor Untilă? Micul interpret, cu deficienţe de vedere, carea surprin țara la Moldova are Talent și Ring Star, suferă de insuficienţă renală în stadiul 4. Boalaprogresează, iar băiatul are nevoie urgent nevoie de un transplant. Operația costă 27 de mii de euro, bani pe care familia nu-i are.