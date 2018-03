Ești un cafegiu înrăit? Ar trebui să citești textul de mai jos. Medicii avertizează: Efectele teribile ale excesului de cafea

09:15

HOROSCOP BERBEC Invata sa te iubesti mai mult pe tine insuti, fara a-ti cauta in permanenta doar lipsurile si defectele. Acesta esti tu, accepta-te ca atare, incercand mereu sa devii din ce in ce mai bun. Sa te privesti cu detasare, ca si cum nu ar fi vorba de tine, e bine uneori, pentru ca asa te vezi cu obiectivitate si realism, dar nu inseamna ca trebuie sa te judeci atat de aspru. Mai trece-ti cu vedere micile slabiciuni, mai repara ce se poate, pe ici, pe colo, dar nu te privi ca si cum ai fi cel mai mare inamic. Singur iti faci rau cu aceste procese de constiinta mult prea severe! HOROSCOP TAUR Nici tu nu stii cum sa te imparti mai bine intre atatea aspecte aparent minore cu care dai piept azi. Numai de tine depinde sa te organizezi eficient, sa acorzi prioritate acelor planuri care sunt cu adevarat importante in acest moment si sa nu incerci sa le faci pe toate in acelasi timp. Cand incerci sa lucrezi pe doua planuri simultan, risti sa nu-l duci pe niciunul la capat, ca atare reusita planurilor tale depinde de capacitatea ta de a analiza rapid resursele de care dispui si pe cele de care ai nevoie ca sa alegi exact proiectul pe care il poti duce la capat cu brio. HOROSCOP GEMENI Ceea ce faci azi este de succes si ajunge la urechile tuturor, pentru ca esti demn de toata lauda. Investesti multa energie in activitatea inceputa si totul evolueaza foarte repede spre un nivel superior de care esti foarte mandru. Poate fi o zi norocoasa in actiuni in care trebuie sa te remarci, sa vorbesti despre tine si valoarea ta, sa apari in fata unui public numeros, pentru ca multa lume este cu ochii pe tine si trebuie sa te prezinti ireprosabil. HOROSCOP RAC Aveai o stare ciudata de neliniste, o emotie negativa care ti se cuibarise in suflet, dar azi orizonturile se lumineaza ca prin farmec si dispar toate aceste stari ciudate. Nu mai esti atat de derutat, de nesigur pe tine si pe ceilalti, ci iti recapeti dintr-o data atitudinea optimista si tonica, pregatit de orice. Aveai nevoie doar de o scanteie de energie pozitiva pentru a depasi acest hop emotional negativ, care semana cu apatia, depresia, disperarea, dar daca te agati de acel carlig cat de mic ce te scoate la lumina, te vei simti din nou foarte sigur pe situatie. HOROSCOP LEU Esti foarte preocupat de mersul unui proiect care inainteaza lent, dar ai totusi convingerea ca esti pe calea cea buna. Ai suficienta rabdare pana vei ajunge acolo unde ai sperat si depui toate eforturile necesare pentru a atinge succesul. Si se cere enorm, si efort fizic, si concentrare, si forta fizica, pentru ca nu e un proiect oarecare ce evolueaza de la sine, ci depinde mult de resursele pe care le investesti in acest sens. Le detii pe toate in cantitati suficiente, ca atare doar de tine depinde cat de mult si de serios te implici in ceea ce ai de facut. HOROSCOP FECIOARA Nu trebuie sa faci nimic sa castigi iubirea, ci o meriti pentru ceea ce esti, pentru ceea ce oferi, nu pentru ceea ce te straduiesti! Nu ti se cere nici un efort suplimentar decat acela de a darui neconditionat, fara a pretinde ceva in schimb si fara a cauta motive pentru care iubesti. A spune ca iubesti pe cineva pentru ca… e ca si cum ai fi platit pentru asta, deci schimba-ti, un pic, atitudinea in fata iubirii. Nu trebuie sa dai ceva ca sa primesti iubirea, ci pur si simplu sa emani caldura, sa te lasi invaluit de ea, fara a te gandi la ce va fi. HOROSCOP BALANTA Nu poti trece peste o situatie neplacuta care te-a afectat in ultima vreme si pe care, vrei – nu vrei, o tot readuci la lumina desi credeai ca e deja de domeniul trecutului. Poate nu ar fi bine sa zgandaresti rani ce s-au inchis sau sa treci in revista doar esecurile recente, ci sa faci un efort sa inchizi acel sipet cu amintiri neplacute. Bilantul de acum trebuie sa cuprinda doar reusitele cu care te mandresti, pentru ca de sacrificii si nemultumiri e timp si altadata. HOROSCOP SCORPION De unde nici nu te astepti, se iveste azi o solutie salvatoare care readuce totul la normal intr-o problema de la care nu mai sperai nimic bun. Iata o dovada noua ca niciodata nu trebuie sa iti iei gandul de la anumite planuri, doar pentru ca o perioada lunga nu se mai intampla nimic, pentru ca surprizele pot aparea chiar si din cele mai ciudate directii. Acum poti pune din nou totul la punct cu calm, ca apoi sa te bucuri de nivelul la care, finalmente, ai ajuns. HOROSCOP SAGETATOR Este un moment bun sa treci in revista etapele parcurse intr-un proiect la care ti-ai adus contributia in ultima perioada. Ajungi la concluzii importante perfecte pentru un final de etapa si le vei putea pune in aplicare imediat ce va fi posibil. Esti foarte preocupat de munca, de treburile pe care le-ai lasat neterminate la serviciu, dar si azi te poti concentra cu detasare si asupra lor, gasind unele din cele mai corecte solutii. Fiind mai relaxat, privesti altfel lucrurile. HOROSCOP CAPRICORN Rutina pare a fi cel mai mare inamic al planurilor tale, pentru ca nu-ti place sa te impotmolesti in cele mai banale detalii. Ai vrea ca toate sa mearga direct la tinta, fara sa consumi timp pretios pe etape pe care le consideri nesemnificative. Nu poti scapa insa de elementele intermediare, ca atare nu le trata cu indiferenta, pentru ca exact acestea pot sta la baza unui esec cand ti-e lumea mai draga. Nu le ignora, pentru ca ele exista! HOROSCOP VĂRSĂTOR Nu sta acasa intr-o astfel de zi, pentru ca cele mai bune lucruri se vor petrece in afara propriului camin. Ia legatura cu cat mai multe persoane, pe orice mijloace accesibile tie, pentru ca vestile vor veni in cantitati uriase, si dintre ele vei afla si informatii de-a dreptul folositoare pentru planurile tale in desfasurare! Mai mult, azi poti cunoaste un om care va juca un rol cheie in multe dintre evenimentele importante din perioada urmatoare, deci iesi in lume, discuta, da telefoane, relationeaza, pentru ca suna bine! HOROSCOP PESTI E o placere sa primesti atatea incurajari la propunerile pe care le faci celor cu care intri azi in contact. Cineva trebuie sa fie liderul actiunilor potrivite acestei zile si acela esti tu, pentru ca vii cu idei concrete pentru o zi reusita. Poate iti vin azi chiar si idei de afaceri, generate de discutiile foarte animate cu cei din anturaj, cu sansa de a gasi un potential client sau asociat. Vorbeste despre planurile tale, pentru ca e posibil sa mai atragi si pe altii in realizarea lor sau primesti indrumari cat se poate de bune!