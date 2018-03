Un aparat foto Leica a fost vândut la Viena cu 2,4 milioane de euro

10:00

Un utilizator de Google Earth a descoperit în Antarctica un obiect misterios şi urma lăsată de acesta prin zăpadă. Imaginea, publicată pe o reţea de socializare, s-a viralizat. S-au găsit imediat mulţi oameni care să susţină că este vorba despre o navă extraterestră care s-a prăbuşit sau a aterizat de urgenţă pe South Georgia Island. […]