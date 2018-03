Câte un procent pentru fiecare turist. Autoritățile unui oraș din România vor colecta o taxă pentru promovarea turistică

09:30

Primăvara aceasta, BEST (Board of European Students of Technology) vine cu o listă impunătoare de cursuri la care poți merge. Dacă ești student la Universitatea Tehnică a Moldovei, ai oportunitatea să participi la unul dintre cele 48 de cursuri de vară în peste 20 de țări din Europa. Te poți înscrie până pe 18 martie. Articolul De ce un curs de vară BEST îți poate oferi o experiență de neuitat? Studenții de la UTM te încurajează să te înscrii apare prima dată în #diez.