Fotografia zilei: Judo – curaj și perseverență

16:50

Pentru mine Ţara este de la Nistru pân’ la Tisa şi a fost aşa dintotdeauna, de când eu am devenit conştient de existenţa mea ca om. Ţara pentru unii este o bucăţică de ţară, dar noi, atunci când am luptat la Nistru, am luptat pentru Plaiul nostru, pentru Ţara noastră. Hotarul nostru a fost la […]