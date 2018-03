Devine PSD partid unionist?

19:30

O altă localitate din Republica Moldova a votat o Declaraţie de Unire cu România. Este vorba despre satul Domulgeni din raionul Floreşti. Declaraţia de Unire a fost semnată unanim de consilierii locali şi de primarul Vasile Tiltu. Localităţile care au votat până acum Unirea cu România, începând cu 23 ianuarie, sunt: 1. Parcova (Edineț);