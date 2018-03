Teatrul te scapa de depresie

12:20

Audio EXCLUSIV: Jurnal TV a intrat în posesia unei discuţii dintre ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, şi condamnatul Platon Jurnal TV a intrat în posesia unei discuţii telefonice, pe care a avut-o ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, cu unul dintre condamnaţii în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Veaceslav Platon. În înregistrarea audio cei doi îşi spun, pe un ton cordial, simplu, — Saşa şi Slava. Din conţinutul discuţiei rezultă că aceasta avea loc pe când Tănase era şef la Curtea Constituţionala, înainte de arestarea şi condamnarea lui Platon. Platon pare să-i ceară o favoare, deşi nu e clar ce anume, iar Tănase îi spune că a-i împlini doleanţa ar însemna curată sinucidere. Tot în cadrul acestei discuţii, Alexandru Tănase compară Republica Moldova cu o ţară bananieră, iar sistemul bancar — cu cosmosul. În discuţii, Tănase îl porecleşte pe Pirkka Tapiola şi îi disculpă pe Dorin Drăguţanu, Vladimir Plahotniuc şi Ilan Shor. Înregistrarea durează aproximativ 20 de minute. Începutul convorbirii telefonice, însă, lipseşte. În primele minute din fileul audio, subiectul discuţiei este legislaţia cu privire la Banca Naţională. Veaceslav Platon se plânge că aceasta ar fi prea restrictivă. În opinia sa, nu ar fi corecte prevederile că anumite decizii ale BNM nu pot fi suspendate de către instanţele de judecată şi pare să-i ceară concursul lui Alexandru Tănase, pe atunci preşedinte al Curţii Constituţionale. Acesta, la rândul său, îi spune că nu ar avea susţinere la vârf pentru a-i îndeplini solicitarea. Restricţiile legislative despre care se discută ar fi fost promovate de finanţatorii externi ai Republicii Moldova, iar cei doi vorbitori par să împărtăşească acelaşi dispreţ faţă de oficialii europeni şi solicitările lor. Vedeţi mai jos discuţia dintre cei doi: Alexandru Tănase (AT): E mai uşor să te predai, decât să refuzi. Am lăsat în vigoare tot acele legi, deoarece au spus că Curtea Constituţională va fi duşmanul Uniunii Europene şi va pune piedici în combaterea corupţiei. Am făcut o mare prostie. Veaceslav Platon (VP): Uite, vorbeai de români. Ziceai că „dacă eram eu prim-ministrul României, îi trimiteam în… pe europeni…". Aici însă cu privire la legea Băncii Naţionale spui că „pe mine m-au presat europenii". Cum aşa? AT: Să-ţi spun ceva, Slava. Sunt aici singur! Eu pur şi simplu sunt singur. Nu am pe nimeni. Nu am partid, nu am prieteni, nu am pe nimeni la putere, care să mă… în caz de… şi de ce eu să… Pur şi simplu, aceasta înseamnă sinucidere. Pentru toţi. Şi pentru Curte, şi pentru toţi. De aceea, întotdeauna trebuie să estimezi. Dacă nu ai aliaţi… În orice situaţie trebuie să ai un oarecare aliat, care să te susţină. Eu am emis zeci de hotărâri, chiar şi aceasta (nu se aude) … O decizie corectă. VP: Pentru această decizie un mare mulţumesc. Ea nu mă priveşte, dar e una corectă. Ca să înţelegi… AT: Noi am emis şi pe cele administrative, pe măsuri preventive, dar şi pe controlul judiciar. Toţi procurorii sunt supăraţi, nimeni nu vrea să discute cu mine.