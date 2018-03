Delia a susținut un concert de zile mari la Chișinău (Video)

16:00

Nu am găsit încă la niciun brand, în atâția ani de muncă, înclusiv cu Academia „Beauty for Life”, să pot folosi toate periile unui kit pentru machiaj. De fiecare dată cumpăr numai anumite poziții din set și îmi creez singură kitul de perii. De fiecare dată sunt nevoită să ajustez peria, am pensule de care […]