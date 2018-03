Ne așteaptă un weekend frumos, fără ploi și cu temperaturi generoase de până la +16 grade

12:50

10 motive pentru care sa iubesti moldovencele 1. Moldovencele sînt cele mai frumoase Se stie nu numai în Republica Moldova, ci în intreaga lume, ca moldovencele au trasaturi deosebit de frumoase si ca barbatii roiesc in jurul lor. Se spune despre Republica Moldova ca este țara cu cele mai frumoase femei si este de ajuns sa o vizitezi o data pentru a te convinge ca nu e vorba goala! 2. Moldovencele gatesc foarte bine Daca ai o ruda sau o cunostinta in Republica Moldova si ai avut ocazia sa iei parte la o sărbătoare moldovenească, probabil ca stiți deja cat de talentate sînt moldovencele la capitolul gastronomie. Se spune despre ele ca sînt gospodinele perfecte. Nimeni nu poate contesta că bucatele făcute de o moldoveanca sînt o adevarata incantare culinara. Cum dragostea trece prin stomac, acesta este inca un motiv bun pentru a iubi moldovencele! 3. Moldovencele sînt devotate familiei Odata ce si-au gasit alesul inimii, moldovencele devin adevarati stalpi ai familiei si sînt alaturi de soti indiferent de situatie. Sînt femei deosebit de puternice si fac fata greutatilor cu mai multa darzenie. Sînt mame grijulii si sotii de nadejde, care muncesc cot la cot cu barbatii lor pentru a avea un trai bun. 4. Moldovencele sînt indraznete Timiditatea are farmecul ei, dar si indrazneala este o virtute, in special in cazul femeilor, care adesea sînt crescute sa stea in banca lor si sa fie cuminti mereu. Moldovencele ne demonstreaza ca uneori este bine sa fii asertiva si sa iti impui punctul de vedere. Nu o sa vezi niciodata o moldoveanca calcată in picioare de ceilalti si acesta este inca un motiv pentru care le iubim pe aceste femei pline de personalitate. 5. Moldovencele ating repede culmile succesului Ambitioase si increzatoare in fortele proprii, moldovencele isi propun ceva si ating negresit telul. Nu va-ți intrebat vreodata de ce atatea dintre vedetele si personalităti sînt moldovence? Se pare ca printre genele acestor femei exista si cea a ambitiei, care le poarta rapid pe culmile succesului. 6. Moldovencele sînt descurcarete Cînd are o problema, o moldoveanca isi sufleca manecile si o rezolva, fara a se lasa coplesita de griji. In vreme ce unele femei sînt sensibile ca niste panselute si se pierd atunci cand apare o situatie neprevazuta, n-ai sa vezi asa ceva in cazul unei moldovence. Am putea spune ca uneori sînt chiar mai descurcarete decat barbatii — cine nu si-ar dori o asemenea nevasta? 7. Moldovencele sînt iuti la manie Face parte din farmecul lor: moldovencele sînt pasionale. Nu prea ai vrea sa intri intr-o cearta cu o moldoveanca, pentru ca nu ai sanse de cîstig. Dulci ca mierea de cele mai multe ori, moldovencele au o limba ascutita atunci cînd se enerveaza si te fac cu ou si cu otet inainte sa apuci sa deschizi gura. Inflacararea este un alt motiv pentru care nu poti sa nu iubesti moldovencele! 8. Moldovencele sînt curajoase Moldovencele trec prin foc si sabie daca este nevoie, acesta este un lucru cert. Nimic nu […]