Tragic! Un copil de doi ani și-a pierdut viața într-un incendiu în Soroca. Era în ospeție la rude

Relațiile și proiectele concrete de cooperare dintre primăriile capitalelor Moldovei și României au fost discutate de către șefii administrațiilor celor două orașe. Gabriela Firea, primarul general de București, a venit astăzi în vizită oficială, la Chișinău, la invitația omologului său, Silvia Radu. Cei doi primari au discutat despre eficientizarea cheltuielilor municipalității, consolidarea patrimoniului arhitectural. Primarul […]