Vice: Lucrurile sexiste de care se lovesc femeile din întreaga lume

14:20

Oricât am încerca să cosmetizăm ziua de 8 martie, ea este profund comunistă. Fără a discrimina cumva drepturile femeilor, povestea zilei nu prea are legătură cu faimoasa grevă ale lucrătoarelor din industria textilă din New York de acum 110 ani. De ce? Pentru că evenimentul a avut loc pe 28 februarie şi nu 8 martie, […] Articolul 8 Martie: o sărbătoare cu rădăcini profund comuniste apare prima dată în Altfel.md.