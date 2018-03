Năstase ar putea să se dueleze cu Sandu

16:30

Vicepreședintele „Partidului Nostru”, Dmitri Ciubașenco, consideră că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ar avea o mentalitate totalitară, care, în combinație cu „liberalismul turbat” promovat de ea, e foarte periculos pentru R. Moldova.„Este amuzant să urmărim discuția, care are loc între partidul PAS al Maiei Sandu și Platforma „DA” a lui Andrei Năstase cu privire la nominalizarea unui candidat pentru funcția de primar general de Chișinău. După ce „DA”, sub presiunea PAS, a acceptat să indice în protocolul de colaborare prevederea că în niciun caz nu va există o colaborare cu „Partidul Nostru”, acum PPDA s-a pomenit sub papucul PAS. Acum, PPDA încearcă să iasă de sub acest papuc și să-și recapete identitatea pierdută. Din păcate, noi am pierdut un bun partener de proteste împotriva regimului oligarhic”, spune Ciubașenco pe pagina sa de Facebook.