VIDEO. S-a zis cu ambuteiajele. O companie își propune să construiască taximetre zburătoare

10:40

Cei care lucrează în sectorul tehnologiei informației au mai multe motive pentru a se alătura primului parc IT din Republica Moldova. Guvernul privește domeniul TIC ca fiind un sector extrem de important pentru dezvoltarea economiei. Prin urmare, specialiștii IT pot beneficia de facilități fiscale sub formă de impozit unic de 7% și eliminarea tuturor barierelor birocratice. Singura condiția importantă e să fii rezident a unui parcului IT, procedura de înregistrare fiind una foarte simplă.