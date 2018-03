O familie din capitală A AJUNS LA SPITAL, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon

11:15

256 de femei sunt incluse in topul miliardarilor realizat de Forbes in 2018. Impreuna, averea femeilor a trecut de 1.000 de miliarde de dolari, cu 20% mai mult decat anul trecut. Desi cea mai mare parte dintre femeile din clasament si-au mostenit averile, peste un sfert din femeile mogul si-au inceput singure afacerile, scrie Forbes. Alice Walton ocupa prima pozitie in clasamentul celor mai bogate femei, averea sa sarind de la 33,8 miliarde la 46 de miliarde de dolari in ultimul an. Singura fiica a fondatorului Walmart, Sam Walton, Alice a urcat un loc in clasamentul Forbes, pana pe pozitia 16, datorita cresterii actiunilor Walmart. Retailerul a intrat pe piata comertului online intr-o competitie cu Amazon si a anuntat o noua linie de produse pentru bucatarie in parteneriat cu reteaua online a Buzzfeed, Tasty. Walton preia titlul de cea mai bogata femei de la mostenitoarea L’Oreal, Liliane Bettencourt, care a murit in septembrie 2017, la varsta de 94 de ani. Singurul copil al lui Bettencourt, Francoise Bettencourt Meyers, are o avere neta de 42,2 miliarde de dolari. Averea lui Francoise este generata de participatia de 33% la compania cosmetica. Bunicul sau, Eugene Scheller, a fondat predecesoarea companiei L’Oreal, in 1909, la doi ani dupa ce tanarul chimist a inceput sa creeze vopsea de par sub numele Oreal. Cat timp a condus afacerea, aceasta a trecut de la etapa de vanzare de vopsea catre saloanele pariziene catre o companie de familie, iar Schueller si-a trecut participatia catre fiica ei, Liliane, care s-a alaturat companiei, ca stagiar, cand avea 15 ani, scrie wall-street.ro. Locul trei al clasamentului este ocupat de Susanne Klatten, care are o avere de 25 de miliarde de dolari, in principal datorita participatiei mostenite din productorul auto BMW. Yang Huiyan ocupa urmatoarea pozitie in top si locul 43 la clasamentul miliardarilor realizat de Forbes, cu o avere de 21,9 miliarde de dolari. Ea detine 57% din dezvoltatorul imobilar Country Garden Holdings, o mare parte fiind transferata de catre tatal ei, in 2007. Yang este presedinta Bright Schilar Education Holdings, o companie de educatie din China care s-a listat, in 2007, pe bursa din New York. Laurene Powell Jobs este, de asemenea, prezenta in clasament, cu o avere de 18,8 miliarde de dolari. Ea a fondat si este presedinta organizatiei Emerson Collective, care foloseste antreprenoriatul pentru a ajuta reformele sociale si a ajuta studentii care au nevoie. Ea este cofondatoarea College Track, un program non-profit care ajuta studentii dezavantajati sa se pregateasca in timpul colegiului. In iulie 2017, ea a cumparat o participatie majoritara din revista si site-ul The Atlantic. Cu o avere de peste 17 miliarde de dolari, Gina Rinehart este cea mai bogata persoana din Australia, afacerea ei bazandu-se pe minereu de fier. Fiica exploratorului Lang Hancock, Gina, a preluat afacerea ruinata a tatalui sau si a construit una mult mai mare. Cea mai mare parte din averea ei este generata de Hope Downs, un joint venture cu Rio Tinto. Cealalta parte a averii vine din proiectul Roy Hill, o mina de minereu de fier in vestul Autraliei, care a inceput sa livreze in Asia, in 2015. Abigail Johnson, presedinte si director general al Fidelity Investments, intra in clasamentul celor mai bogate femei din lume, cu o avere de 16,4 miliarde de dolari. Bunicul lui Abigail, Edward Johnson II, a pus bazele fondului de investitii Fidelity Investments, in 1946. Ea detine o participatie de 24,5% din companie. Johnson ocupa locul 83 in clasamentul general al Forbes. Iris Fontbona si familia au o avere de 16,3 miliarde de dolari. Iris este vaduva lui Andronico Luksic, care a construit o averea din minare si bauturi inainte sa moara de cancer in 2005. Fontbona si copiii ei controleaza compania Antofagasta, care detine mine de cupru in Chile si se tranzactioneaza pe bursa din Londra. Fontana si copiii ei detin o participatie majoritara din Quinenco, un conglomerat din Chile activ in domeniul bancar si al berii. Charlene de Carvalho-Heineken detine o cota de 23% din Heineken, pe care a mostenit-o de la tatal ei, directorul executiv Freddy Heineken. Rafaela Aponte a fondat, in 1970, impreuna cu sotul sau o companie de transport maritim al marfii: Mediterranean Shipping. Patru decenii mai tarziu, MSC a devenit a doua cea mai mare companie de transport maritim din lume, dupa Maersk. Sotii Aponte ocupa locul 164 in clasamentul general, cu o avere de 9,3 miliarde de dolari. Opt din cele zece femei care fac parte din clasament si-au mostenit averile, cu exceptia australiencei Gina Rinehart, a carei avere provine din minereu de fier si a americancei Abigail Johnson, care conduce Fidelity Investments – cele doua au mostenit averea familiei, dar au contribuit substantial la cresterea acestora.