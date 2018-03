Cojușna din raionul Strășeni deschide o nouă serie de Declarații de Unire cu România

12:10

Deputatul Constantin Codreanu a prezentat miercuri, la tribuna Camerei Deputaților, o declarație politică prin care a cerut dublarea numărului de membri ai Comisiei pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. În intervenția sa, Codreanu a ținut să precizeze: „Domnule președinte, distinși colegi, în prima declarație politică rostită la această tribună în debutul sesiunii am [&hellip The post Un parlamentar de la București cere dublarea numărului de membri ai Comisiei pentru Cetățenie appeared first on InfoPrut.