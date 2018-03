Dacă ai probleme de sănătate le poți observa pe față. Iată 6 semne clare!

19:45

Berbec Femeile nascute in zodia Berbecului sunt spontane, pasionale si expresive, plictisindu-se rapid de persoanele fara aceste calitati. Barbatul perfect pentru tine este cel nonconformist, cu viziuni largi si mereu gata sa te surprinda. Are nevoie de mult spirit aventurier. Te potrivesti excelent cu barbati din zodia Leu, Sagetator, Gemeni si Varsator. Taur O femeie in zodia Taurului are nevoie de doua lucruri esentiale pe plan personal: stabilitate si satisfacerea deplina a nevoilor primare. Asadar, un barbat perfect pentru tine este cel loial si capabil sa iti furnizeze resurse necesare unui trai indestulat si multa placere in dormitor. Esti compatibila cu barbati Fecioara, Capricorn, Rac, Scorpion si Pesti, scrie kfetele.ro. Gemeni Barbatul potrivit pentru o femeie in Gemeni este acela cu o personalitate versatila, capabil sa se reinventeze in fiecare zi. Partenerul tau ideal are o imaginatie bogata, cunostinte in toate domeniile si un temperament extravertit. Te potrivesti perfect cu barbati din zodia Balanta, Varsator, Berbec, Leu si Sagetator. Rac Femeile-Rac sunt foarte concentrate pe viata de familie si latura emotionala a unei relatii. De aceea, au nevoie de un barbat sensibil, stabil si in deplina conexiune cu propriile sentimente. Spiritualitatea si profunzimea partenerului sunt doua lucruri esentiale pentru tine. Iata de ce ai fi fericita alaturi de un barbat Taur, Capricorn, Scorpion, Pesti sau Fecioara. Leu Femeile Leu sunt dominatoare si cu o personalitate foarte puternica, semn ca au nevoie de un partener care sa fie gata sa cedeze usor si sa se lase dominat in cea mai mare parte a timpului. Barbatul perfect pentru tine are un statut socio-profesional inalt, se ingrijeste si poate sa iti ofere tandrete. El ar putea sa fie unul din barbatii Berbec, Sagetator, Balanta sau Gemeni. Fecioara Femeile in zodia Fecioarei sunt firi stabile, rationale si echilibrate. Barbatul ideal pentru tine este cel care stie ce isi doreste in viata, este realizat profesional, responsabil, disciplinat si dedicat vietii de familie. Prin urmare, cauta-ti fericirea in bratele unor barbati din zodia Taur, Capricorn, Rac, Scorpion sau Pesti. Balanta O femeie Balanta stie sa ofere cel putin la fel de mult cat primeste intr-o relatie, dar are aceeasi pretentie si de la partenerul de viata. Prin urmare, barbatul perfect pentru tine este mereu atent la nevoile tale, sincer, echilibrat, cu gusturi fine si o cultura multumitoare. Te vei simti fericita alaturi de un barbat din zodia Gemeni, Varsator, Berbec, Leu sau Sagetatori. Scorpion O femeie Scorpion cauta intotdeauna o compatibilitate deplina in cuplu, din punct de vedere fizic, psihic si emotional. Barbatul perfect pentru tine este cel realizat profesional, cel putin la fel de scolit, responsabil si gata oricand sa iti faca pe plac. Te potrivesti de minune cu barbati Balanta, Varsator, Rac, Pesti si Gemeni. Sagetator Femeia Sagetator iubeste armonia in cuplu, insa tinde sa fie destul de egoista. Asadar, barbatul perfect pentru ea este cel gata oricand sa ofere mai mult decat primeste si sa raspunda prompt dorintelor frecvente ale Sagetatoarei de a face lucruri noi, de a-si cumpara haine frumoase sau de a calatori peste hotare. Compatibilitatea maxima in acest caz este cu barbati Berbec, Leu, Balanta sau Varsator. Capricorn Femeia Capricorn este foarte fidela si nu apreciaza relatiile pasagere. Prin urmare, barbatul perfect pentru tine este cel gata sa isi petreaca restul vietii doar cu tine si sa participe activ la fericirea voastra, pe toate planurile. Te intelegi excelent cu barbati din zodia Fecioara, Taur, Rac, Scorpion sau Pesti. Varsator Femeia Varsator are nevoie mereu de noi perspective in viata, asa ca partenerul ideal pentru tine este cel capabil sa ti le ofere. Barbatul perfect nu trebuie sa te plictiseasca niciodata, are nevoie de multa ambitie si imaginatie sa iti mentina viu interesul. Cupleaza-te cu barbati Gemeni, Balanta, Berbec sau Leu. Pesti Femeia Pesti cauta o conexiune spirituala adanca in relatia de cuplu. Barbatul perfect pentru tine este cel sentimental, sensibil si generos. Te potrivesti de minune cu barbati din zodia Scorpion, Rac, Taur, Fecioara si Capricorn.