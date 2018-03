Volumul investițiilor nu a ajuns nici nivelul de până la criză

00:50

Închisoarea nu se va mai afla în centrul sistemului de pedepse. Emmanuel Macron dorește lărgirea evantaiului de pedepse alternative Presedintele Emmanuel Macron se implica personal intr-o reforma penala ale carei principale linii au fost anuntate marti de catre presedintele Republicii: trecerea de la un sistem axat pe inchisoare la o justitie care privilegiaza alte sanctiuni, astfel incat pedepsele sa fie imediat si in mod real aplicate, scrie EVZ. Obiectivul este nu numai de a face pedepsele mai eficiente dar si de a lupta impotriva suprapopularii carcerale. Cu un procent de ocupare de 200% in regiunea pariziana si de 120% la nivel national, Franta se situeaza in coada tarilor UE. La 1 ianuarie 2018, 68.974 de detinuti se inghesuiau pe 59.765 de locuri. Referindu-se la unul dintre anagajamentele principale din campania sa electorala, Emmanuel Macron a anuntat déjà in ultimele luni ca doreste ca o pedeapsa ferma cu inchisoarea sa fie efectuata efectiv si in acelasi timp doreste sa recurgerea masiva la pedepsele alternative. Macron a dezvoltat in fata elevilor Scolii Nationale de Administratie Penitenciara viziunea unei justitii care abandoneaza preferinta carcerala pentru alte tipuri de pedepse, in parte inspirate din tarile nordice ale Europei. Intre altele, presedintele doreste sa se renunte la optiunea cu inchisoarea pentru pedepsele scurte si sa extinda evantaiul alternativelor (bratari electronice, munca in interesul comunitatii) si formule de probatiune. Aceste solutii exista déjà dar raman putin utilizate: in 2016, din 550.000 de delicte sanctionate, tribunalele au pronuntat in 52% din cazuri pedepse cu inchisoarea (intre care 19% cu executare) si 11% pedepse alternative intre care mai putin de 3% munca in interesul comunitatii. Inchisoarea nu va mai fi pedeapsa principala Emmanuel Macron doreste ca judecatorul sa favorizeze pedepsele alternative mai variate si sa se asigure de executarea imediata a acestora, mai degraba decat sa lase acest rol judecatorului de aplicare a pedepselor. El doreste de asemenea sa reduca termenul (care poate atinge luni sau chiar ani) intre pronuntarea pedepsei si aplicarea acesteia. O alta pista: eliberarea automata dupa efectuarea a doua treimi din pedeapsa, fara avizul contrar al judecatorului. "Inchisoarea nu va mai fi pedeapsa principala", a rezumat Emmanuel Macron. Presedintele promite de asemenea sa creasca cu 15.000 numarul de locuri in inchisori. Interventia directa a presedintelui are loc cu doar o zi inainte de prezentarea, de catre ministrul Justitiei, Nicole Belloubet, a celor 5 santiere prioritare ale reformei intre care transformarea numerica, simplificarea procedurilor penale si civile si organizarea teritoriala a tribunalelor. Aceste santiere se vor incheia printr-o lege de programare a justitiei la inceputul lui aprilie. Emmanuel Macron s-a convins el insusi de situatia din inchisori dupa o vizita la Fresne unde, intr-o celula de 9 metri patrati sunt parcate 3 paturi iar un supraveghetor are in observatie 100 de detinuti. Controloarea generala a inchisorilor, Adeline Hazan, pledeaza de asemenea pentru reducerea situatiilor de arest preventiv a celor care isi asteapta judecata si sunt deci presupus nevinovati. Citește și: Accident în lanţ în Iaşi. O maşină SMURD, implicată. Imagini dramatice Avortul în WC-ul IMC. Fata a depus plângere la Procuratura Generală Un moldovean dat în căutare internațională, reținut în Polonia: Care este motivul (video) Scandal într-un troleibuz din capitală: O adolescentă de 14 ani, lovită cu pumnul în față de un bătrân: Cu ce l-a deranjat tânăra Ce se întâmplă în corpul nostru când înghiţim o gumă de mestecat. Avertismentul medicilor