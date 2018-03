SITUAȚIA LA FRONTIERĂ: Iată ce încălcări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

09:15

Fortele armate rusesti au mai fost mentionate in trecut de aceasta Comisie de ancheta a ONU privind Siria, dar "este pentru prima oara cand am putut sa ne concentram asupra unui incident, sa adunam date si sa le verificam", a declarat unul dintre membrii comisiei, Hanny Megally, intr-o conferinta de presa. "Informatiile disponibile indica faptul ca loviturile au fost efectuate de un avion rusesc care a folosit arme neghidate, inclusiv arme cu efect de suflu", a afirmat Comisia, in cel de-al 15-lea raport al sau, care acopera perioada iulie 2017 - 15 ianuarie 2018. Atacul mentionat in raport a avut loc in 13 noiembrie si a vizat o piata din Atareb, situat in vestul provinciei Alep. In acest atac, au murit cel putin 84 de persoane, dintre care 6 femei si 5 copii, alte 150 fiind ranite, potrivit acestui raport, care va fi prezentat saptamana viitoare in Consiliul pentru drepturile omului al ONU. "Nimic nu indica faptul ca atacul a vizat deliberat civili sau piata din Atareb. Totusi, folosirea de bombe neghidate, inclusiv de arme cu efect de suflu, intr-o zona dens populata de civili, poate constitui o crima de razboi", concluzioneaza raportul, citat de HotNews. Comisia, mandatata de Consiliu, nu a primit niciodata unda verde din partea Damascului pentru a merge la locul atacului, dar a recurs la mii de interviuri in regiune si a avut acces la documente si fotografii satelitare. In prezentarea raportului, presedintele Comisiei, Paulo Pinheiro, a denuntat si raidul sangeros din martie 2017 al coalitiei sub comandament american asupra unei scoli care servea drept centru pentru refugiati, in provincia Raqqa. Potrivit raportului, 200 de persoane se aflau in scoala si au fost gasite 150 de cadavre. Comisia a aratat ca prezenta refugiatilor in scoala reprezenta o informatie "usor accesibila" si a subliniat ca nimic nu permitea concluzia ca luptatori ai gruparii Stat Islamic s-ar fi aflat in cladire. "Coalitia internationala ar fi trebuit sa stie natura tintei si a esuat sa ia toate masurile posibile pentru a evita sau a reduce la minim pierderile de vieti umane (...) incalcand dreptul international umanitar", a concluzionat Comisia, fara a evoca insa o posibila crima de razboi.