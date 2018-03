100 pentru UNIRE! Rep. Moldova, tot mai aproape de România

18:20

La Chișinău a fost inaugurată Asociaţia Investitorilor din România, o structură care reunește companiile cu capital românesc din Republica Moldova și platformă pentru dezvoltarea şi atragerea investițiilor românești în economia din stânga Prutului. La eveniment au participat premierul României, Viorica Dăncilă, și premierul Republicii Moldova, Pavel Filip. „Vă încurajez să realizați cât mai multe contacte între [&hellip The post Asociaţia Investitorilor din România, inaugurată la Chișinău appeared first on InfoPrut.