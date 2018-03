Un bătrân a fost lovit de o mașină din coloana oficială a președintelui Ucrainei. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere // VIDEO

20:15

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Aeroport, Agricultorilor, Albişoara, Alecu Russo, Alexandru Lăpuşneanu, Anatol Corobcianu, Andrei Doga, Arhanghelul Mihail, Băcioi, Botanica, Bucovinei, Bujorilor, Chişinăului, Ciocîrlia, Codrului, Columna, Constructorilor, Crimeia, Crizantemelor, Cuza-Vodă, Dragoş Vodă, Florilor, Garofiţa, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi -1, Grigore Ureche, Hlobeni, Hristo Botev, Independenţei, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Maria Drăgan, Mesager, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Milano, Mircea Cel Bătrîn, Miron Costin, Munceşti, Nicolae Bălcescu, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Titulescu, Păcii, Petru Zadnipru, Plugarilor, Primăverii, Pruncului, Salcîmilor, Sfînta Maria, Sfîntul Nicolae, Sîngera, Soarelui, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toamnei, Unirii, Uzinei, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Victoriei, Victoriei-1, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. 31 August 131, A. Şciusev 94-108, 99-113, 9999, Bucureşti 88-108, 91-107, 9999, M. Cibotari 6-16, 9-19, M. Cogălniceanu 6, 69-93, 70-92, S. Lazo 2-16, 3-17, Sfatul Ţării 5-17, 12-18, 27 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Alba Iulia 122/1, Ion Luca Caragiale 19, 20, 21, 21A, 22, 999, Sălcuţa 7-31, 10-28, V. Stroescu 12/1, 16A, Vişinilor 18-36, 21-39 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Calea Ieşilor 49G - în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Baltagi 1-39, 71-73, 2-30, 42, 86, 94, Bugeacului 1-19, 2-10, Focşani 42, Haiducilor 6, 13, 19, 27, şos. Hînceşti 71, 73, 86, 94, Sihastrului 5-7, A. Vlaicu 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 str. Trifan Baltă 1-15, Ciocîrliei 2-4, 13-33, Drumul Viilor 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Pietrarilor 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Baltagi, Haiducilor, Izvoarelor, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 5. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Cărămidarilor 23-79, 56-94, L. Rebreanu 38/1, Movilenin 1-51, 2-32, Sf. Paraschiva 9-27 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Russo 14/1, 14/2, Braniştii 5, 11, 13, 15, 17, 19, Dm. Rîşcanu 35/3, N. Dimo 12V, 14, 16, 17/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 9003, Paris 34, 34/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Gratiesti, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Petricani, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandr - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 8. Anenii Noi: s.Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 s.Calfa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s.Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s.Delacău - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s.Hîrbovăţ - în intervalul de timp între 09:40 - 12:00 s.Merenii Noi: str.M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:30 9. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dimitriu, Dorobanţilor, George Coşbuc, Independenţei, Ivan Spirin, Livezilor, Mestecenelor, Mihai Kogălniceanu, Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Roşu, Şcheia şos., Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Bucuria - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00 s. Paicu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 s. Slobozia Mare: str. Drujbî per., Nuferilor, Uliţa Mare, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00 10. Cantemir: s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 11. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Ciapaev, Kolhoznikă, Melnicinaea, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Miciurin, Octombrie, Vasilii Jukovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Ciapaeva, Griboedova str-la, Lenin, Mihail Frunze, Voroşilov str-la - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00 s. Cazaclia: str. Crupscaea, Dimitrova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 s. Chiriet-Lunga: str. Calinina, Comsomolskaia, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Jdanova, Karl Marx, Sadovaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Etulia: str. Comarova, Lenin, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00 s. Dezghingea: str. Dovjenco, Dubinina, Dzerjinscogo, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mihail Tuhacevski, Oleg Coєevoi, Pobeda, Rabociaea, Serghei Lazo, Vlasenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Tomai: str. 1 Mai, Lenin, Maxim Gorki, Mihail Lomonosov, Tomai, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00 12. Călăraşi: s. Dereneu, s. Duma - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 13. Căuşeni: s.Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 s.Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30 s.Opaci - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 s.Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 14. Cimişlia: s. Albina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 15. Criuleni: s.Coşerniţa, s.Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s.Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 s.Oxentea - în intervalul de timp între 12:30 - 14:00 16. Hînceşti: s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:31 s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Mireşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00 s. Pervomaisc - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 17. Ialoveni: s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 18. Leova: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ion Luca Caragiale, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 19. Nisporeni: str.9 Mai, Basarabia, Ion Soltîs, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Suveranităţii, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 s.Ciuteşti - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 20. Orhei: s. Donici, s. Camencea, s. Pocşeşti, s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 21. Străşeni: str. Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Varlaam, Petru Rareş, Trandafirilor, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Rădeni, s. Zamcioji - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 17:30 22. Ştefan Vodă: s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Lenin, Mira, s.Crocmaz, Sovetscaea, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 23. Taraclia: or.Taraclia: str.Inzov General, Lenin - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00 s.Valea Perjei: str.Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30 24. Teleneşti s.Brînzenii Vechi - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 s.Bogzeşti - în intervalul de timp între 09:15 - 11:15