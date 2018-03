Fiul Cristinei Scarlat e mai înalt decât interpreta! Vezi ce mesaj emoționant i-a transmis de ziua lui (Foto)

19:30

„Eu am o SuperMamă. Am impresia că ar putea conduce și un tanc, dacă ar fi nevoie. Pentru ea nu există cuvântul imposibil. De la mama am învățat, că orice s-ar întâmpla în viață, trebuie să las jălea, să mă i-au în mâini și să lupt. Și niciodată, niciodată să nu privesc în urmă! Să […]