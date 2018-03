CSM a decis: Mihai Poalelungi a fost numit în funcția de judecător la Curtea Constituțională

13:40

Un gardian al Penitenciarului Bălți a fost reţinut pentru tentativă de a introduce în detenţie substanţe interzise. Cazul a avut loc la 2 martie, când după o înțelegere prealabilă cu un deținut de 24 ani, angajatul vizat a primit ilegal bani în schimbul transmiterii în penitenciar a unei cantități de substanță vegetală cafenie, presupuse droguri, […]