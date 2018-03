Năstase, pe urmele lui Viorel Țopa. Finanțatorul său a candidat pentru primăria capitalei și a obținut mai puțin de opt mii de voturi

22:10

Primarul de Bucuresti, Gabriela Firea a sosit in aceasta seara la Chisinau. Primarita municipiului Chisinau Silvia Radu a intalnit-o la aeroport cu un buchet de flori si cu masini luxoase. Cele doua s-au cuprins, au facut poze, apoi au urcat in masini si au plecat. Primarul municipiului Bucuresti, a aterizat pe aeroport in jurul orei 18. Gabriela Firea a fost intampinata de primarul interimar Silvia Radu, care a venit cu un buchet de flori ...