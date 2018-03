Grupul de la Vişegrad pledează pentru ca Moldovei să-i fie acordate perspective de aderare la UE

12:20

Serviciul de prevenire a spălării banilor din Letonia colaborează activ în ultimii ani cu autoritățile din Moldova. Despre aceasta a relatat șeful instituției, Viestru Burkans, care a menționat că la nivel de schimb de informații și cooperare, omologii săi din Moldova sunt pe primul loc. Declarațiile au fost făcute la un post de televiziune din Letonia.„Partenerii noștri din același serviciu, aflat în Moldova, dacă e să vorbim despre statisticile pentru ultimii ani, se află pe primul loc. Aceasta înseamnă că schimbul bilateral de informații are loc foarte des și în volume foarte mari. Colegii din Moldova au venit și cu o vizită în Riga, noi am discutat le-am spus ce ne interesează. La rândul meu, am vizitat Moldova de două ori și am planificat toate acțiunile și responsabilii pentru ele”, declară Viestrus Burkans, șeful Serviciului de prevenire a spălării banilor din Letonia, citat de moldova24.info.