Comisia Europeană ar putea decide mâine dacă sancţionează nouă ţări, inclusiv România, din cauza poluării aerului

Anul trecut, președintele kazah Nursultan Nazarbaiev a luat decizia de a adopta grafia latina, care sa inlocuiasca alfabetul chirilic utilizat pana in prezent in limba kazaha. Iar de la începutul acestui an, la ședințele Parlamentului de la Astana a fost intrezisă utilizarea limbii ruse. Doua decizii de o imensă semnificație civilizatorie – un pas înapoi în fața sferei culturale a limbii ruse și o întoarcere spre vest, scrie publicația poloneză Wpolityce.