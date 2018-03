Fii sigur de informația pe care o consumi! Completează un chestionar elaborat de Consiliul Național al Elevilor

18:00

Ești îngrijorat că vei întâmpina stereotipuri în urmărirea profesiei tale de vis? Nu știi cum vei putea să combini viața personală cu cea profesională? Toate aceste întrebări care te frământă își vor găsi răspunsul la evenimentul ,,You can have it all” care va avea loc pe dat de 10 martie 2018, la orele 15.00. Invitații te vor încuraja și te vor îndruma, făcându-te mai motivat și mai încrezător. Articolul ,,You can have it all”. Învață de la profesioniști să combini viața personală cu cea profesională apare prima dată în #diez.