Italia: Matteo Renzi demisionează de la conducerea Partidului Democrat

Volvo XC40 a câștigat cel mai râvnit trofeu auto european: European Car of the Year 2018. Este pentru prima dată când marca suedeză reușește să câștige competiția, scrie Automarket.ro. Într-un eveniment care a avut loc la Geneva, în preziua deschiderii primului salon auto european, jurnaliștii europeni car fac parte din juriul European Car of the […] Articolul A fost desemnată mașina anului în Europa; Ce automobile au mai intrat în top apare prima dată în Cotidianul.MD.