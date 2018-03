Proteste în Macedonia pe tema schimbării numelui ţării

14:50

Fenomenul discriminării în Republica Moldova este un subiect larg discutat. Într-un raport privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității vine să scoată evidență cele mai stringente probleme de discriminare constatate în rezultatul activității Consiliului.Pe parcursul anului 2017, Consiliul a examinat patru cauze referitoare la plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea condițiilor și criteriilor care exclud sau favorizează nejustifi cat anumite persoane. Trei dintre acestea au demarat în baza notelor de autosesizare depuse de membrii Consiliului. Deciziile emise pe cauzele respective au reținut drept criterii discriminatorii următoarele: sexul, vârsta, domiciliul, limba. Consiliul a menționat3 că, pentru a justifi ca preferințele referitoare la sexul candidatei/candidatului, trebuie să fi e prezentate motive serioase, ținându-se cont de condițiile de muncă și natura specifi că a postului vacant. Consiliul a notat că gestionarea rețelelor de socializare, procesarea textelor, întocmirea corespondenței și altor documente nu constituie activități destinate în exclusivitate femeilor, aceste atribuții pot fi realizate atât de un bărbat, cât și de o femeie, respectiv indicarea sexului candidatului/ei este irelevant, or acesta nu determină abilitatea persoanei de a le îndeplini. Consiliul a notat4 că stabilirea unor limite minime și maxime de vârstă pentru a activa în anumite funcții trebuie justifi cată reieșind din natura funcției concrete, or vârsta, în sine, nu constituie o cerință profesională. Pentru ca vârsta să fi e acceptată ca cerință profesională esențială și determinantă, ea trebuie examinată în coroborare cu condițiile și normele speciale de muncă pentru poziția la care pretinde candidatul. Consiliul a menționat că, pentru postul de administrator de baze, vârsta potențialului candidat este irelevantă, or aceasta nu determină abilitatea persoanei de a activa ca un profesionist pentru postul propus. Într-o altă situație, Consiliul a subliniat5 că cunoașterea limbii ruse la un nivel avansat, în situația în care specifi cul activității o cere, poate constitui o cerință esențială și determinantă. Pe când, stabilirea cerinței ca limba rusă să fi e limbă maternă nu este proporțională scopului urmărit, or întocmirea documentației în această limbă poate fi asigurată de persoane care posedă limba rusă la nivel avansat, nu neapărat doar de către acele a căror limbă maternă este limba rusă. De asemenea, Consiliul a menționat6 că pentru a putea fi angajat/ă în calitate de persoană care va întreține curățenia încăperilor, stabilirea cerinței referitoare la locul de reședință este irelevantă.