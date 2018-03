Fostul premier italian Matteo Renzi și-a dat demisia luni din fruntea formațiunii de centru-stânga Partidul Democrat

08:31

La cea de a 90-a ediție a galei premiilor Academiei americane de film, care are loc în Los Angeles, filmul fantastic „The Shape of Water” a câștigat Oscar-ul pentru cel mai bun film, iar regizorul său mexican Guillermo del Toro - Oscarul pentru cel mai bun regizor.Acțiunea se petrece la o bază secretă din America anilor '60, unde o femeie de serviciu singură ajunge să aibă o relație cu o creatură hominid-amfibie ținută în captivitate. Frances McDormand a primit Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin, pentru rolul din filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. Actorul Gary Oldman a primit premiul pentru cel mai bun rol principal masculin, pentru rolul din filmul „Darkest Hour”.