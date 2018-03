Năstase, pe cale să repete isprava unuia dintre finanțatorii săi. Acum 15 ani, Viorel Țopa a luat 7800 de voturi la alegerile din Capitală

10:30

Cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Lungmetrajul fantasy „The Shape of Water“ este marele câştigător al premiilor Oscar 2018, după ce a primit cele mai multe statuete şi a fost desemnat Cel mai bun film. Actorii Sam Rockwell şi Frances McDormand au câştigat Oscaruri pentru interpretările din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, desemnat cel mai bun film "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Filmul "Forma apei/ The Shape of Water", scris şi regizat de Guillermo del Toro şi având în distribuţie actori celebri precum Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, era lider în topul nominalizărilor la Oscar, cu 13 selecţii. "The Shape of Water" este marele câştigător al galei Oscar 2018, cu patru trofee, celelalte trei premii Oscar fiind acordate pentru cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră (Alexandre Desplat) şi cea mai bună regie artistică (Paul Denham Austerberry, Shane Vieau şi Jeffrey A. Melvin). La premiul Oscar pentru cel mai bun film au mai fost nominalizate "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, "The Post", de Steven Spielberg, "Get Out", de Jordan Peele, "Darkest Hour", de Joe Wright, "Lady Bird", de Greta Gerwig, "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, şi "Dunkirk", de Christopher Nolan. Frances McDormand a primit premiul pentru cea mai bună actriţă Frances McDormand a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. La premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Sally Hawkins, "The Shape of Water", Margot Robbie, "I, Tonya", Saiorse Ronan, "Lady Bird", Meryl Streep, "The Post". Acesta este al doilea trofeu Oscar pentru McDormand, din cinci nominalizări. Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Emmei Stone, pentru rolul din "La La Land", de Damien Chazelle. Gary Oldman este câştigătorul premiului pentru cel mai BUN ACTOR Gary Oldman a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Darkest Hour", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread", Daniel Kaluuya, "Get Out", şi Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq", au fost ceilalţi nominalizaţi la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal masculin. Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar pentru Gary Oldman. Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Casey Affleck, pentru interpretarea din filmul "Manchester by the Sea". Guillermo del Toro, desemnat cel mai bun regizor Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Pentru acelaşi premiu au mai concurat Christopher Nolan - "Dunkirk", Jordan Peele - "Get Out", Greta Gerwig - "Lady Bird", Paul Thomas Anderson - "Phantom Thread". Aceasta a fost a patra nominalizare la premiile Oscar pentru Del Toro şi prima lui victorie. Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun regizor a fost primit de Damien Chazelle, pentru filmul "La La Land". "Get Out" - premiul pentru cel mai bun scenariu original Lungmetrajul "Get Out", de Jordan Peele, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu original, la cea de-a 90-a ediţie a galei Oscar, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Premiul a fost primit de Jordan Peele, care a scris, regizat şi produs acest film, pentru care a primit trei nominalizări la Oscar. Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate lungmetrajele "The Big Sick", "Lady Bird", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Anul trecut, premiul i-a revenit lungmetrajului "Manchester by the Sea". "Call Me by Your Name" - premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat Filmul "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 90-a ediţie a galei Oscar, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Premiul i-a fost acordat scenaristului James Ivory. Acesta este primul trofeu pentru Ivory, din patru nominalizări la premiile Oscar. "The Disaster Artist", "Logan", "Molly's Game", "Mudbound" au fost şi ele nominalizate la premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun scenariu adaptat. Anul trecut, acest premiu i-a revenit peliculei "Moonlight", de Barry Jenkins. Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin Una Mujer Fantástica/ A fantastic woman", de Sebastián Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Acesta este primul Oscar primit de o producţie din Chile, din două nominalizări. Pentru acelaşi premiu au mai concurat lungmetrajele "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rusia), "The Square", de Ruben Östlund (Suedia). Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin i-a revenit producţiei "The Salesman", scrisă şi regizată de iranianul Asghar Farhadi. Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin Actriţa Allison Janney a primit premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin, pentru interpretarea din "I, Tonya", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate Mary J. Blige, "Mudbound", Lesley Manville," Phantom Thread", Laurie Metcalfe, "Lady Bird", Octavia Spencer, "The Shape of Water". Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru Allison Janney. Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a fost acordat Violei Davis, pentru partitura din lungmetrajul "Fences". Oscar pentru cel mai bun documentar Lungmetrajul "Icarus", de Bryan Fogel şi Dan Cogan, a primit premiul pentru cel mai bun documentar, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate documentarele "Abacus: Small Enough to Jail", "Faces Places", "Last Men in Aleppo", "Strong Island". Cel mai bun actor în rol secundar Sam Rockwell a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică seară, la Dolby Theatre din Los Angeles. Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru actorul Sam Rockwell. Pentru acelaşi premiu au mai concurat Willem Dafoe, "The Florida Project", Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Richard Jenkins, "The Shape of Water", Christopher Plummer, " All the Money in the World". Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost atribuit lui Mahershala Ali, pentru rolul din "Moonlight". sursa: mediafax.ro / adevarul.ro