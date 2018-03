(video) Polul Nord, pe cale de dispariție! Efectele vor fi catastrofale

17:01

As vrea sa ne fie clar un lucru. Natiunea romana, toata, este o natiune ranita tare, traumatizata profund in sufletul ei. Si se comporta ca o fiinta traumatizata. Are putina iubire de sine, neincredere, un critic interior foarte puternic, gandeste cu frica, actioneaza greu, rabufneste emotional cand se aduna prea mult – la fel ca un individ traumatizat.…