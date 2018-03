(video) Silvia Radu face apel la colegii săi să nu blocheze proiectul de cumpărare a 50 de autobuze. „Sper să puneți interesul chișinăuienilor mai presus de politică”

08:30

În cea de-a XV-a ediție a emisiunii The Bean Bag Theory, l-am invitat la o discuție pe directorul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor, Ion Ștefăniță. Despre arhitectura Chișinăului, care sunt culori specifice orașului nostru, cum ar trebui dezvoltat centrul istoric și patrimoniul subteran din toată țara, cum vom transforma orașul în unul al luminilor și ce alte planuri are pentru municipiu în 2018, vă invităm să aflați mai jos.