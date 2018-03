Calendar istoric - 5 martie

07:45

Frances McDormand a primit trofeul Oscar la categoria "cea mai bună actrița în rol principal", pentru interpretarea din "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh. Acesta este al doilea trofeu Oscar primit de Frances McDormand în carieră. Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol principal", pentru interpretarea din "Darkest Hour", regizat de Joe Wright. Acesta este primul trofeu Oscar câștigat de Gary Oldman, care a fost acum nominalizat pentru a două oară în carieră. Allison Janney a primit trofeul Oscar la categoria "cea mai bună actrița în rol secundar", pentru interpretarea din "I, Tonya", regizat de Craig Gillespie, iar Sam Rockwell a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol secundar", pentru interpretarea din "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh, scrie News.ro. Producția chiliană "Una mujer fantastică", de Sebastian Lelio, a câștigat trofeul Oscar al categoriei "cel mai bun film într-o limba străină altă decât engleză". Jordan Peele a primit trofeul Oscar la categoria "cel mai bun scenariu original", pentru filmul "Get Out". James Ivory a câștigat trofeul Oscar al categoriei "cel mai bun scenariu adaptat", pentru filmul "Call Me by Your Name". Guillermo del Toro a fost recompensat, la gala premiilor Oscar, cu trofeul categoriei "cel mai bun regizor", pentru filmul "The Shape of Water", scrie hotnews.ro.