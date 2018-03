Premiile Oscar 2018: Frances McDormand, cea mai bună actriță; Coco, cel mai bun film de animație

Ediția 90 a premiilor Oscar le-a adus glorie filmelor The Shape of Water și Dunkirk, care au câștigat câte trei nominalizări. Premiul „Cel mai bun actor” a fost pentru Gary Oldman și rolul său în pelicula Darkest hour, iar cea mai bună actriță a devenit Frances McDormand, datorită interpretării sale în „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Totodată, Coco a devenit cel mai bun flim de animație.

