Rusia și China, hotărîte să cucerească spațiul cosmic

18:30

Alexandr Rozembaum - unul dintre cei mai iubiţi interpreţi ruşi, al căruia nume deja de treizeci de ani are o semnificaţie majoră pentru oamenii care au auzit şi au îndrăgit cîntecele lui – va sosi la Chişinău. Clasicul lumii muzicale contemporane are o poziţie civică explicită atît în creaţie, cît şi în viaţă. Muzica şi versurile artistului sînt foarte profunde. Fiecare cîntec are propria înțel