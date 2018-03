În 2017 au fost înregistrate aproximativ 25 de mii de contracte ipotecare

12:10

Polițiștii de frontieră de pe ambele maluri ale Prutului au făcut un gest apreciabil la adresa colegilor lor, împărțindu-și reciproc marțișoare, sub sloganul „Mărțișorul nu are granițe”.„În spiritul bunei cooperări pe care Poliţia de Frontieră Română o are cu Poliţia de Frontieră din R. Moldova, anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, la mijlocul podului rutier Albiţa-Leuşeni, reprezentanţi ai celor două autorităţi de frontieră s-au întâlnit pentru a saluta împreună venirea primăverii şi pentru a–şi oferi simbolic un mărţişor.În ciuda gerului aspru și vântului puternic, momentul a fost plin de tinereţe, prospeţime şi căldură, producând emoţii vii şi zâmbete calde de ambele părţi ale râului Prut.Să nu uităm că anotimpurile vin şi trec, însă fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp...