diez vă recomandă super evenimente pentru duminică, 4 martie. Fiți gata de noi provocări

Show-ul umoristic din Ucraina, „Лига Смеха” a revenit pe micile ecrane. Umoriștii din satul Stoianovka au hotărât să participe și în noul sezon al show-ului. Anul trecut au lăsat doar impresii pozitive spectatorilor și juraților, de aceea, în acest an vor continua să dăruiască oamenilor glume made in Moldova. Urmăriți mai jos prima lor prestație din acest an. Articolul (video) „Show must go on”. Câștigătorii din anul trecut, „Stoianovka”, au revenit la show-ul umoristic „Лига Смеха” apare prima dată în #diez.