Din 2018 vom avea un alt număr oficial al populației R. Moldova. Cum explică BNS schimbarea

17:20

Numele lui Klaus Iohannis, vehiculat pentru postul de preşedinte al Consiliului European Numele preşedintelui României, Klaus Iohannis, este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, anunţă Hotnews, citând surse. Potrivit acestora, nu este clar daca presedintele Iohannis este interesat de aceasta pozitie, insa in mod cert de bucura de sustinerea oficialilor europeni care au si inceput sa pregateasca terenul acceptarii presedintelui Iohannis pentru pozitia de presedinte al Consiliului. Intrebata care este pozitia presedintelui in legatura cu o eventuala candidatura la presedintia Consiliului European, Administratia Prezidentiala nu a raspuns solicitarii Hotnews. Mandatul lui Donald Tusk, actualul preşedinte al Consiliului European expiră în 2019. Atribuţiile preşedintelui Consiliului European sunt următoarele: — conduce lucrările prin care Consiliul European; — stabileşte direcţia şi priorităţile politice generale ale UE, în cooperare cu Comisia Europeană; — promovează coeziunea şi consensul în cadrul Consiliului European reprezintă UE pe plan extern, în chestiuni legate de securitate şi afaceri externe. Sursă: unimedia.info Record Numele lui Klaus Iohannis, vehiculat pentru postul de preşedinte al Consiliului European apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.