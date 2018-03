Horoscop 2 martie 2018. Balanțele suferă din cauza tensiunilor din relație

21:01

Gerul năprasnic din ultimele zile a îngheţat apele Mării Negre. Stratul de gheață măsoară câțiva centimetri. Fenomenul este destul de rar, pentru că în mod normal apa mării, care are o salinitate crescută, nu îngheaţă decât la temperaturi extreme. Valorile de salinitate se încadrează între 10 – 22 la mie, faţă de 35 la mie cât are, […] Articolul Fenomen RAR! Marea Neagră, sub vraja gerului năprasnic şi a gheţii apare prima dată în IMPACT TV.