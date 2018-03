INP anunță că astăzi vor fi închise mai multe străzi din preajma Complexului Memorial „Eternitatea”

20:10

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat joi ca este "foarte bine informat" despre ceea ce se întampla in România le-a spus lui Liviu Dragnea si lui Calin Popescu Tariceanu ca, daca pe viitor vor mai avea impresia ca nu este bine informat, sa îl sune direct. Acesta a subliniat ca nu este treaba politicienilor sau au membrilor Guvernului sa verifice justitia, in baza principiului separatiei puterilor in stat.