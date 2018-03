Mărțișorul, sursă de venit (Foto/Video)

19:51

Este al doilea an în care cetățenii pot direcționa 2 la sută din impozitul pe venit unei organizații obștești sau culte religioase. Peste 600 de entități s-au înregistrat la Ministerul Justiției iar multe dintre ele au demarat acțiuni de informare pentru a-i determina pe cetățeni să le transfere anume lor cele două procente din impozitul pe venit care ajunge în visteria statului. Anul trecut, în jur de 20 de mii de contribuabili au făcut uz de acest mecanism- un număr care poate crește însă dacă ONG-urile vor fi mai active în promovarea activității lor. Unul din 10 plătitori de taxe a direcționat anul trecut 2 la sută din impozitul pe venit, reținut în mod obișnuit de stat. Suma totală, de peste 2,8 milioane de lei a ajuns la 302 organizații, una dintre ele reușind să ia jumătate din banii acumulați- o dovadă că acest mecanism este funcțional și că poate fi o cale pentru acumularea unor noi fonduri, remarcă experții.Dacă alege să direcționeze cele două procente din impozitul pe venit unei organizații, un contribuabil care primește bunăoară un salariu mediu de 5000 de lei, contribuie cu 46 de lei în bugetul entității.Deși sumele nu sunt mari, remarcă Igor Meriacre, directorul executiv al Asociației Motivație, acești bani pot asigura totuși continuitatea unor proiecte demarate de organizațiile obștești:„ONG-urile sunt de cele mai multe ori anume acei pioneri care dezvoltă anumite servicii sociale, anumite inițiative și promovează un anumit comportament. Granturile pe care le primesc ONG-urile nu sunt soluția la tot. Ai câștigat un grant, dar el se termină într-un an, doi, în jumătate de an. Acești bani, chiar dacă nu sunt mulți ar permite câteodată soluționarea unor anumite probleme care nu le poți finanța din cadrul unui grant.”Experiența altor state, la care fac referire experții, arată că banii colectați prin intermediul acestui mecanism nu pot substitui finanțările externe care asigură durabilitatea financiară a ONG-urilor, sunt însă fonduri esențiale mai ales pentru organizațiile mici, locale.Rezultatele anului trecut arată că cei mai mulți contribuabili care au făcut uz de această posibilitate au fost în mare parte persoane din interiorul organizațiilor sau cei familiarizați cu activitatea ONG-urilor, constată activiștii.Ei cred că numărul celor care vor direcționare o parte din impozitul pe venit depinde de vizibilitatea organizațiilor obștești. Vlada Ciobanu, blogger, constată într-o postate recentă că organizațiile obștești ar trebui să-și identifice susținători, care pot fi ulterior donatori sau promotori ai misiunii entității. Ea pledează pentru o informare continuă a cetățenilor din comunitate:„Este foarte important ca ONG-urile să nu facă campanie doar în aceste două sau trei luni, campanie se face anul împrejur. Prin informare constantă, prin raportarea publică despre proiectele lor, ONG-urile se fac vizibile. Într-adevăr, există oarecum probleme pentru că nu foarte des ONG-urile comunică anume cu comunitatea, ei comunică mai mult cu donatorii sau comunică direct cu beneficiarii lor, mai puțin cu comunitatea. Și atunci, evident, este foarte dificil și în mod firesc o persoană o să zică: de ce să dau bani unui ONG despre care am aflat săptămâna trecută.”În același timp, atrage atenția experta Centrului de Resurse Juridice, Sorina Macrinici, chiar dacă direcționarea unui procent din impozitul pe venit nu presupune un efort financiar, cetățenii nu o vor face dacă ONG-urile nu le inspiră încredere:„Oamenii mai degrabă pornesc de la prezumția că banii nu vor fi folosiți așa cum se cuvine. De aceea, este important să le explice exact ce au făcut până acum, cu ce se ocupă, ce planuri au pentru acești bani, dar și cum vor raporta. Iar aici, la raportare, există niște reguli strict definite în legislație. Raportarea se face obligatoriu de toate organizațiile care au primit 2 la sută, în plus, aceste rapoarte vor fi publicate pe pagina web a Inspecției financiare.”Convingerea activiștilor este că treptat, mecanismul de direcționare a celor 2 procente din impozitul pe venit va întări spiritul civic. Vlada Ciobanu crede că acest exercițiu responsabilizează cetățenii, care devin mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în comunitate:„Prin faptul că oamenii donează, ei devin deja mult mai implicați, de aceea și se fac campanii de crowdfounding, de aceea se cere foarte des contribuția comunității, Atunci când un om contribuie, fie pentru un ONG, fie la reparația unui parc, el este mult mai interesat să urmărească ce se întâmplă și mult mai interesat să păstreze. Există și etape mai evoluate, când cineva începe să doneze tot mai mulți bani și el poate inclusiv să fie consultat în cadrul ONG-ului, poate să devină membru. Există foarte multe oportunități prin care cetățenii ar putea să se implice în activitatea ONG-urilor.”Contribuabilii care își doresc să susțină o anume organizație obștească sau entitate religioasă trebuie să rețină doar datele instituției- codul fiscal, care urmează să fie indicat în declarația pe venit care poate fi depusă până la sfârșitul lunii aprilie.