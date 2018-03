Racolau tinere pentru a se prostitua în Turcia

17:30

Trecutul criminal și legăturile cu lumea interlopă a primarului demisionar de Bălți, Renato Usatîi, a fost confirmat chiar de către unul din foștii săi aliați. Fostul șef al Direcţiei Reparaţie şi Construcţie Drumuri, Serghei Pcela, care a plecat recent din funcție din cauza conflictelor cu Usatîi, a vorbit în premieră despre perioada în care l-a cunoscut, în perioada când era anchetator.Potrivit lui, a fost în anul 1997, când Usatîi făcea parte dintr-o grupare criminală și era mereu prin preajma unui bandit.„Am aflat de Renato atunci când am făcut cunoștință cu el. Era în perioada când eu eram inspector de urmărire penală, iar el făcea parte dintr-o grupare și a fost adus la poliție. Atunci ne-am cunoscut, am stat, am mai vorbit. El era încă student, însă am văzut că se aciua prin preajma unui bandit, Beso, care a fost ucis pe urmă. În calitate de inspector de urmărire penală știam ce indivizi „dau târcoale pe acolo”.