Chișinăul va găzdui conferința internațională de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările actuale”

Președintele Rusiei Vladimir Putin, în raportul său despre starea națiunii prezentat astazi, a vorbit despre nevoia ridicarii standardelor de viata pentru cetățenii ruși spunind că trebuie făcut mai mult din partea autorităților pentru a micșora numarul celor care trăiesc la limita sărăciei. Potrivit datelor citate de Vladimir Putin, 20 de milioane de ruși trăiesc sub limita saraciei. Liderul de la Kremlin a spus și că trebuie îmbunătatit sistemul de asistență medical in Rusia. Discursul sau are loc inainte de alegerile prezidențiale din 18 martie,la care Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandate. Liderul partidului liberal Iabloko, Grigori Iavlinski, candidat si el in alegerile din 18 martie, considera ca prin prezentarea acestui discurs în plină campanie electorală incalca Constituția Federației Ruse.