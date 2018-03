Astăzi în Moldova și în lume

18:01

Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri că nu va accepta „niciodată" un acord cu Uniunea Europeană care să pună sub semnul întrebării integritatea constituţională a Marii Britanii. Aceasta a fost reacția premierului la un proiect de acord făcut public mai devreme de Bruxelles. Ea a adăugat că nu poate accepta o nouă uniune vamală cu cu UE după „Brexit” pentru că ar însemna o trădare a referendumului din 2016 la care britanicii s-au pronunţat în favoarea ieșirii din UE. Theresa May a subliniat că guvernul său doreşte un acord cu Bruxelles-ul care să-i asigure Londrei controlul asupra propriilor legi, graniţe şi bani şi care să nu ducă la apariţia unei „frontiere dure” între provincia Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.Negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, a prezentat miercuri la Bruxelles proiectul tratatului privind Brexit, document ce va fi dezbătut de cele 27 de țări member înainte de a fi pus pe masa negocierilor cu Londra. Proiectul UE menține provincia Irlanda de Nord in cadrul structurilor europene, tocmai pentru a evita o granița „reală” cu Republica Irlanda. Barnier susține încă că acest aranjament ar fi fost convenit din decembrie cu premierul britanic, dar poate fi înlocuit cu orice propunere de compromis din partea Londrei.